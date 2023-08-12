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Свечников – 2-й в рейтинге вингеров до 24 лет, которые могут стать лучшими в НХЛ в течение 3 лет, Брэди Ткачак – 1-й (NHL.com)

В голосовании приняли участие 10 авторов NHL.com. Они назвали крайних нападающих в возрасте до 24 лет, которые, по их мнению, станут лучшими в НХЛ в течение следующих 3 сезонов.

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