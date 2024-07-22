Уолл-стрит делает ставку на то, что фунт стерлингов продлит серию побед

Банки с Уолл-стрит делают ставку на то, что фунт стерлингов продлит свою серию побед. В этом году, напомним, британский фунт показывает лучше результаты среди ведущих мировых валют, чему способствуют устойчивая экономика страны и успешно прошедшие выборы.