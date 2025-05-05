Число ДТП с участием детей увеличилось почти на четверть в Алтайском крае

За три месяца аварии унесли жизни двух несовершеннолетних, еще 40 ребят пострадали Резкий рост количества ДТП с участием детей фиксируется в Алтайском крае с начала 2025 года: в сравнении с первым кварталом прошлого года их произошло на 23,5% больше.
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