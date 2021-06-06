Кошельки, сейфы, барсетки: азартные игры довели уссурийца до краж. Видео

Кошельки, сейфы, барсетки: азартные игры довели уссурийца до краж. Видео

В Уссурийске сотрудники уголовного задержали ранее судимого 32-летнего местного жителя, подозреваемого в серии хищений чужого имущества.

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