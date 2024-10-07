Боец из Лосинки рассказал волонтёрам, что ещё нужно для фронта

Волонтёрские сообщества очень ждут новых помощников Во время короткого отпуска боец из Лосиноостровского района Александр встретился с волонтёрами групп «Единство», «Созвездие активных» и «Золотые руки ангела», не раз передававшими ему и его товарищам гуманитарную помощь.
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