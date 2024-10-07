ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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  • Дмитрий Гурин
    То есть сначала был разработан проект а потом сделают обследование? Беняяя каму ты ты эти рейтузеля пытаешься втюхать...«ЗБ» разбирался, ...
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Боец из Лосинки рассказал волонтёрам, что ещё нужно для фронта

Боец из Лосинки рассказал волонтёрам, что ещё нужно для фронта

Волонтёрские сообщества очень ждут новых помощников Во время короткого отпуска боец из Лосиноостровского района Александр встретился с волонтёрами групп «Единство», «Созвездие активных» и «Золотые руки ангела», не раз передававшими ему и его товарищам гуманитарную помощь.

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