Боец из Лосинки рассказал волонтёрам, что ещё нужно для фронта

Волонтёрские сообщества очень ждут новых помощников Во время короткого отпуска боец из Лосиноостровского района Александр встретился с волонтёрами групп «Единство», «Созвездие активных» и «Золотые руки ангела», не раз передававшими ему и его товарищам гуманитарную помощь.