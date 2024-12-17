Дэвис заявил о том, что Соединенные Штаты Америки спровоцировали конфликт между Украиной и Россией.Отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис заявил на своем YouTube-канале о том, что Америка поставила под угрозу вопрос нацбезопасности России расширением НАТО.