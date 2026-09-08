Огненный смерч на Днепре: Киев расплачивается за угрозы Зеленского. Под утро полетела баллистика. Свое слово сказали и «стратеги»

72-часовое перемирие закончилось, для столицы Украины начались суровые будни Александр Уральский Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса В ночь на 8 сентября закончилось «воздушное перемирие», объявленное Путиным в связи с визитом в столицу Украины американской делегации во главе с Уиткоффом и Кушнером.
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Может по вокзалу в Куеве с жд путями пора бы промахнуться!?
Наращивать нужно и глубину ударов по западенщине! Там должны прочувствовать всю "прелесть" бандеровского жития!
Как хорошо отбомбили бандеровцев,аж душа радуется!!!Хорошо бы да каждый день да пожёстче!!!