«Это огромная, огромная проблема», — по словам главы OpenAI Сэма Альтмана, люди не осознают, что ИИ действительно скоро приведет к массовым сокращениям

Когда Сэма Альтмана, основателя OpenAI и одного из создателей ChatGPT, спросили, что он думает о том, как дезинформация, создаваемая искусственным интеллектом (ИИ), может повлиять на выборы, он поделился своими переживания по поводу того, как ИИ станет реальной проблемой и приведет к массовым сокращениям рабочих мест.
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