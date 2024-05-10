«Это огромная, огромная проблема», — по словам главы OpenAI Сэма Альтмана, люди не осознают, что ИИ действительно скоро приведет к массовым сокращениям

Когда Сэма Альтмана, основателя OpenAI и одного из создателей ChatGPT, спросили, что он думает о том, как дезинформация, создаваемая искусственным интеллектом (ИИ), может повлиять на выборы, он поделился своими переживания по поводу того, как ИИ станет реальной проблемой и приведет к массовым сокращениям рабочих мест.