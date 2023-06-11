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NYT: В США и Европе не уточняют, каким они представляют "успешное" наступление ВСУ

NYT: В США и Европе не уточняют, каким они представляют "успешное" наступление ВСУ

Соединенные Штаты и Евросоюз признают, что до сих пор неясны условия "успешного" наступления ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times.

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