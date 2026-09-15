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Анастасия Волочкова рассекретила, как хочет быть похоронена: белый гроб с золотой патиной и пуанты

Анастасия Волочкова рассекретила, как хочет быть похоронена: белый гроб с золотой патиной и пуанты

Балерина Анастасия Волочкова внезапно высказалась о собственной смерти и загробной жизни. В интервью «Пятому каналу» 50-летняя артистка призналась, что хотела бы быть похороненной в пуантах.

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