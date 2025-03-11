На Украине воздушную тревогу ночью объявили в Киеве и десяти областях

На Украине ночью 12 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и десяти областях.Воздушная тревога / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMПо данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киеве сирены взвыли в 01:45.
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