В Воронеже 19 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Еще 6 домов остались без водоснабжения из-за аварии на набережной Авиастроителей. Причиной, по которой ввели временное ограничение водоснабжения, стала авария на водоводе у дома № 18 на набережной АвиастроителейЕще 6 домов остались без водоснабжения из-за аварии на набережной Авиастроителей.