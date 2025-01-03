В Воронеже 19 домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Еще 6 домов остались без водоснабжения из-за аварии на набережной Авиастроителей. Причиной, по которой ввели временное ограничение водоснабжения, стала авария на водоводе у дома № 18 на набережной АвиастроителейЕще 6 домов остались без водоснабжения из-за аварии на набережной Авиастроителей.
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