Жительница аварийного дома в Иванове требует расселения

Дом в Иванове признан аварийным с 2018 года, аварийность — 85%. Собственница жилья судится за расселение или компенсацию, обвиняя чиновников в затягивании процесса и коррупционной составляющей при распределении средств.
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