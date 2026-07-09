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Ивановские новости

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Жительница аварийного дома в Иванове требует расселения

Жительница аварийного дома в Иванове требует расселения

Дом в Иванове признан аварийным с 2018 года, аварийность — 85%. Собственница жилья судится за расселение или компенсацию, обвиняя чиновников в затягивании процесса и коррупционной составляющей при распределении средств.

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