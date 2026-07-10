Политика как он...
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Политика как она есть

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Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Такая позиция обозначена в заявлении российского МИД по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

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