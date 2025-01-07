Заменитель Toyota Alphard подешевел на 1,5 млн рублей в России: объявлена новая цена на премиальный минивэн GAC M8

Семиместный минивэн GAC M8 появился в продаже еще прошлой весной по цене от 6,7 млн рублей, однако производитель пересмотрел ценовую политику, в результате чего сегодня минивэн можно приобрести гораздо дешевле.
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