Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск – Барнаул

Президент Белоруссии подчеркнул, что заинтересован в развитии туризма с Алтайским краем Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что рассчитывает на активизацию партнерских связей.