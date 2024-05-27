Лукашенко предложил Томенко запустить прямой авиарейс Минск – Барнаул

Президент Белоруссии подчеркнул, что заинтересован в развитии туризма с Алтайским краем Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что рассчитывает на активизацию партнерских связей.
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