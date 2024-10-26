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Петербургский дневник

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В Петербурге изменятся маршруты пяти автобусов

В Петербурге изменятся маршруты пяти автобусов

В связи с проведением ремонтных работ Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ по адресу Суворовский проспект дом 39 изменятся трассы пяти автобусных маршрутов.

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