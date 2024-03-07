Российские ученые создали нейросеть-кардиолога. Как пишет Комсомольская правда, искусственный интеллект анализирует ЭКГ и распределяет пациентов по классам, то есть, за короткий срок обрабатывает большой массив данных.
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