Дочка Леры Кудрявцевой дала свое первое интервью

Дочка ведущей Леры Кудрявцевой рассказала, кем хочет стать, когда вырастит. Конечно, так увлекательно следить за развитием событий в телепередачах и просматривать интересные моменты из жизни звездных гостей в студии! Встреча с дочерью Леры и Игорем Макаровыми на столь значимой для них съемке программы «Секрет на миллион» наверняка стала поистине незабываемым моментом.