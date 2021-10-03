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Зеленский похвастался, что сделал Украину «мощной» страной с «наглой» политикой

Зеленский похвастался, что сделал Украину «мощной» страной с «наглой» политикой

Он выразил уверенность, что политики должны быть ещё более решительными для достижения своих целей.фото: instagram.

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федор
Ты превратил Украину окончательно в шапито, а сам ты как был клоун и лизун чужих сапог , таким ты и остался. Мразёныш, чем будешь зарабатывать на хлеб после исполнения роли президента? Здесь в России тебя однозначно не ждут и порвут задницу на британский флаг как полупи.... ру и бандеровцу.
Светлана Снегина
поедет в Америку, что думаете он во Фриско делал? квартиру искал

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