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Царьград

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Ловкачи: Европейский союз профинансирует оборонные инициативы из денег фонда по борьбе с последствиями COVID-19

Ловкачи: Европейский союз профинансирует оборонные инициативы из денег фонда по борьбе с последствиями COVID-19

Европейский союз планирует выделить деньги из антикризисного фонда, созданного для борьбы с последствиями COVID-19, на финансирование оборонных инициатив.

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