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Военное обозрение

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Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский получили в феврале письма от генсека ООН Гутерреша, в которых говорится о необходимости обеспечения безопасности гражданского судоходства в Чёрном море, заявил представитель генсека.

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