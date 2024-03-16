Генсек ООН направил письма президентам России, Турции и Украины по поводу безопасного судоходства в Чёрном море

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский получили в феврале письма от генсека ООН Гутерреша, в которых говорится о необходимости обеспечения безопасности гражданского судоходства в Чёрном море, заявил представитель генсека.
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