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Магуайр о вылете Англии с ЧМ: «Опустошен. Особая благодарность Саутгейту и фанатам, которые продолжали верить в меня»

Магуайр о вылете Англии с ЧМ: «Опустошен. Особая благодарность Саутгейту и фанатам, которые продолжали верить в меня»

Харри Магуайр высказался после вылета сборной Англии с ЧМ-2022. Вчера команда Гарета Саутгейта проиграла Франции со счетом 1:2 и вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала.

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