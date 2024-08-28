Ryanair сократит рейсы в Берлин из-за «невероятно высоких цен»

Во вторник авиакомпания Ryanair заявила о 20-процентном сокращении трафика в аэропорту Берлин-Бранденбург, начиная со следующего лета, сославшись на высокие сборы за доступ и политику правительства Германии.
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