Путин поздравил с юбилеем артистку Валентину Талызину

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР с юбилеем. «Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания.
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