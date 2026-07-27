Цена на Brent опустилась ниже $90 на фоне приостановки ударов между США и Ираном

Мировые цены на нефть обвалились после приостановки взаимных ударов между США и Ираном. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8:14 мск опускалась до $87,52 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI — до $84,76 за баррель.