Цена на Brent опустилась ниже $90 на фоне приостановки ударов между США и Ираном

Мировые цены на нефть обвалились после приостановки взаимных ударов между США и Ираном. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 8:14 мск опускалась до $87,52 за баррель, а сентябрьские фьючерсы на WTI — до $84,76 за баррель.
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