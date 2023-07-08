Зерновая сделка есть — реакции рынка вокруг новостей о ней почти нет

Владимир Андрианов

Угу, ща с запада цыкнут и еще продлям зерновую сделку на три месяца, очередную "красную линию" обоссым, что бы выгорела, а новую нарисуем, что бы НАМ видно было, потому что на Западе плевать хотели на наши линии, хоть зарисуйтесь, они еще и мелки могут принести.