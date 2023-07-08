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Зерновая сделка есть — реакции рынка вокруг новостей о ней почти нет

Зерновая сделка есть — реакции рынка вокруг новостей о ней почти нет

Как подчеркивают эксперты и участники рынка, политически зерновая сделка свое уже отыграла и теперь любая ее судьба уже никак не изменит мировой рынок зерна и поведение его игроковНа этой неделе российский МИД заявил, что не видит оснований для продолжения реализации зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

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Комментарии
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Владимир Андрианов
Угу, ща с запада цыкнут и еще продлям зерновую сделку на три месяца, очередную &quot;красную линию&quot; обоссым, что бы выгорела, а новую нарисуем, что бы НАМ видно было, потому что на Западе плевать хотели на наши линии, хоть зарисуйтесь, они еще и мелки могут принести.
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