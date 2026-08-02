Мишустину рассказали о проектах по добыче полезных металлов при визите в Кызыл

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Кызыл ознакомился с перспективными промышленными проектами Республики Тыва, связанными с добычей стратегически важных полезных ископаемых.
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