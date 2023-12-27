"Доносы укрепляют единство": По России нанесли самый банальный удар - так смешно, что даже грустно

Если раньше в фильмах о России показывали водку, балалайку и медведей, поскольку это "главные атрибуты страны", то теперь, в век информационной войны, западные СМИ активно распространяют байки о "диктаторе" Путине, страдающих политзаключённых и тотальной цензуре.