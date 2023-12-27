Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 099 подписчиков

"Доносы укрепляют единство": По России нанесли самый банальный удар - так смешно, что даже грустно

"Доносы укрепляют единство": По России нанесли самый банальный удар - так смешно, что даже грустно

Если раньше в фильмах о России показывали водку, балалайку и медведей, поскольку это "главные атрибуты страны", то теперь, в век информационной войны, западные СМИ активно распространяют байки о "диктаторе" Путине, страдающих политзаключённых и тотальной цензуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх