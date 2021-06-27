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  • Александр Семенов
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Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

Если Запад сочтёт слабой реакцию России на вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ возле берегов Крыма, к подобным провокациям следует готовиться по всему периметру границы – есть немало стран-соседей, претендующих на русские земли.

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