Вслед за Defender японцы могут полезть на Курилы, а финны – в Карелию

Если Запад сочтёт слабой реакцию России на вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ возле берегов Крыма, к подобным провокациям следует готовиться по всему периметру границы – есть немало стран-соседей, претендующих на русские земли.
Если Запад сочтёт слабой реакцию России на вторжение британского эсминца в территориальные воды РФ возле берегов Крыма, к подобным провокациям следует готовиться по всему периметру границы – есть немало стран-соседей, претендующих на русские земли.
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