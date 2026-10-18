The new big-screen western, Angel and the Badman, focuses on the healing power of forgiveness for those willing to receive it.
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