Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создана в Татарстане

В следующем году заседание Ассоциации стран-участниц и игры БРИКС пройдут в Бразилии.фото: пресс-служба раиса Татарстана --> В столице Татарстана учреждена Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+.
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