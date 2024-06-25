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Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создана в Татарстане

Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ создана в Татарстане

В следующем году заседание Ассоциации стран-участниц и игры БРИКС пройдут в Бразилии.фото: пресс-служба раиса Татарстана --> В столице Татарстана учреждена Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

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