Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

От Балчуга до Воробьевых гор будет создан прогулочный маршрут Мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о ходе благоустройства набережных Москвы-реки реализации, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
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