Ограничения движения и парковки вводятся из-за матча Премьер-лиги на стадионе «Факел». На время перекрытия скорректируют маршруты автобусов №12, 17, 20, 23, 24, 52, 54, 66, 70, 71, 72, 88 и 95.
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