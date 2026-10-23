В зимнем сезоне 2026/27 годов из аэропорта Чкалова будут выполняться рейсы по 19 маршрутам, включая семь международных — в Белград, Анталью, Ереван, Ташкент, Тбилиси, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.