Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.
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