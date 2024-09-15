Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.