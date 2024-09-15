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    Нашу Думу надо перевести на сдельную оплату труда! Чтоб как потопили так и полопали! Сколько бы мест освободилось!!!!!!!Кишлак остаётся д...
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    Только... если... отнять акции за тихую  русофобию...Заботливый наш

Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Россия ввела меры против таджикских мигрантов. Почему таджикам лучше остаться дома?

Ввиду продолжающегося в Российской Федерации режима усиленного контроля въезда иностранных граждан через государственную границу на наземных и воздушных пунктах пропуска посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации рекомендует гражданам Республики Таджикистан временно воздержаться от поездок в Российскую Федерацию.

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