Вокруг света: На ней хотел жениться будущий супруг королевы Елизаветы II, а она посвятила жизнь алкоголикам: первая любовь принца Филиппа

Принц Филипп был интересным мужчиной, имеющим репутацию «дамского угодника». На протяжении всей его семидесятилетней семейной жизни с королевой Елизаветой II ходили слухи о его многочисленных интрижках на стороне, но никто так и не нашел никаких доказательств того, что принц Филипп когда-либо изменял королеве в браке.