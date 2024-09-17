Вокруг света: На ней хотел жениться будущий супруг королевы Елизаветы II, а она посвятила жизнь алкоголикам: первая любовь принца Филиппа

Принц Филипп был интересным мужчиной, имеющим репутацию «дамского угодника». На протяжении всей его семидесятилетней семейной жизни с королевой Елизаветой II ходили слухи о его многочисленных интрижках на стороне, но никто так и не нашел никаких доказательств того, что принц Филипп когда-либо изменял королеве в браке.
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