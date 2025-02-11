Компания Norwegian Cruise Line делится советами:

Круиз – это один из самых приятных видов отдыха: каждое утро вы просыпаетесь в новом месте, наслаждаетесь изысканной кухней, мировыми шоу, бассейнами, спа, интересными экскурсиями и при этом не нужно постоянно собирать чемоданы и менять отели .