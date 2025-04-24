НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Болельщики «Лос-Анджелеса» скандировали «Мы хотим Скиннера» после замены вратаря «Эдмонтона». Он пропустил 11 шайб в 2 матчах

«Кингс» обыграли «Эдмонтон» (6:2, 2-0) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли. Голкипер «Ойлерс» Стюарт Скиннер был заменен на 51-й минуте игры после пятой пропущенной шайбы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх