Продажи водки и вина в России продолжают снижаться в 2025 году

В России зафиксировано значительное снижение продаж водки и вина в первом квартале 2025 года. Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, падение объёмов варьировалось от 4,6% до 13,2% в различных категориях алкогольной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии