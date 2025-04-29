Задержан хулиган, выстреливший в ребенка из-за граффити у Суздальских озёр Появились подробности истории с выстрелом в лицо школьнику на севере Петербурга.
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Задержан хулиган, выстреливший в ребенка из-за граффити у Суздальских озёр Появились подробности истории с выстрелом в лицо школьнику на севере Петербурга.