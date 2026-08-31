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Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии

Фёдоров готов продать американцам украинские военные технологии

Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров, ставший советником главы Минобороны Италии, намерен занять аналогичные посты и в других странах-партнёрах, включая Францию и США.

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