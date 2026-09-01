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Opposition to oil deal with U.S. grows in Venezuela

Opposition to oil deal with U.S. grows in Venezuela

President Donald Trump and acting President Delcy Rodríguez's oil agreement prompted an unusual consensus of opposition from both ends of the political spectrum.

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