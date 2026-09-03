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Ярмарка «Арт Россия» представит современное академическое искусство в Москве

Ярмарка «Арт Россия» представит современное академическое искусство в Москве

Площадку полностью посвятят художникам классической школычитайте на monocle.ruПлощадку полностью посвятят художникам классической школыВторая осенняя ярмарка «Арт Россия» пройдет с 24 по 27 сентября в московском Гостином дворе.

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