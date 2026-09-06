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Газета.ру

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"Страна.ua": Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев поездом из Польши

"Страна.ua": Уиткофф и Кушнер прибудут в Киев поездом из Польши

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев на поезде через Польшу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.

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