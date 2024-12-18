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РБК: По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержали двух человек

РБК: По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержали двух человек

Утверждается, что они уже дали показанияПо подозрению в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали двух человек.

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