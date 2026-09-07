Эксперт заявил о претензиях к составу отдельных вакцин от гриппа

Председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал претензии к отдельным российским противогриппозным вакцинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Иркутске женщин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым