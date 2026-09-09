Защита экс-замминистра Тимошенко обжаловала продление ареста в Рязани

Наталью Тимошенко, подозреваемую во взяточничестве, оставили под стражей до 21 ноября. Защита подала апелляцию на решение суда.
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