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В конгрессе США рекомендовали главе МИД Британии поискать нацистов в ВСУ

В конгрессе США рекомендовали главе МИД Британии поискать нацистов в ВСУ

Global Look Press/CNP/Julia Nikhinson Министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, сравнившему отказ палаты представителей конгресса США одобрить выделение средств Киеву с политикой умиротворения Гитлера, стоит заняться поиском нацистов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

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