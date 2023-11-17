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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор гостиницы «Волга»: «Чувствуется, что девочки-фигуристки избалованные. Можете жить в пятизвездочной гостинице, пожалуйста!»

В Самаре проходит этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Фигуристы-юниоры ранее жаловались на условия проживания в гостинице, в которую их заселили.

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